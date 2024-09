Akyu vai bem na sua primeira vez no Velopark

Em uma sexta-feira de temperaturas elevadas, o paranaense Akyu Myasava começou bem sua participação na 5ª etapa da Stock Car Series, que será disputada neste sábado e domingo, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. O piloto da equipe Garra Racing Team, que nesta temporada conta com o apoio da Farmacêutica EMS, Casino Acaray, Flabom Têxtil e Aestimare, foi o sétimo colocado no primeiro treino, com o tempo de 1m00s146; e 13º no segundo treino, com 1m01s433. No combinado dos dois, foi o 12º mais rápido no dia, com o tempo do primeiro treino. O mais rápido no dia foi Arthur Gama, com 58s376,