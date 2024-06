Akyu Myasava volta a ter a parceria da EMS

Depois de 40 dias, os pilotos da Stock Car Series voltam à pista para a disputa da 3ª etapa da temporada no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Estreante e mais jovem a competir na categoria, o paranaense chega ao Velocitta motivado por retomar a sua parceria com a EMS. A farmacêutica já foi patrocinadora de Akyu por várias temporadas no kart.

Akyu destaca que as boas parcerias são importantes para a realização de um bom trabalho no automobilismo. “Estou feliz por retomar a parceria com a EMS. Tivemos bons resultados no kart e vamos colher bons frutos na Stock Car Series”, diz Akyu, piloto da equipe Garra Racing, que também conta com o apoio do Casino Acaray, Flabom Têxtil, Elisicred e Aestimare em sua temporada de estreia na categoria.

Sobre a etapa do Velocitta, Akyu diz que já conhece o circuito, onde já competiu pela Fórmula Delta. “É um circuito curto e mesmo com curvas de baixa, gosto dele e estou confiantes em marcar pontos nas três provas”, acentua Akyu.