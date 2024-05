Myasava começa bem sua primeira corrida na Stock Series em Cascavel

Ao ser o sexto mais rápido no primeiro dia de treinos da 2ª etapa da Stock Car Series, a ser disputada neste sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, o cascavelense Akyu Myasava ficou satisfeito com sua performance e a adianta que focará no treino classificatório deste sábado. O piloto da equipe Garra Racing Team, que conta com o apoio do Casino Acaray, Flabom Têxtil, Elisicred e Aestimare, foi o sexto mais rápido no segundo treino realizado à tarde, com o tempo de 1m07s028, e foi o mais rápido do treino dos rookies, pela manhã, com 1m06s785, sendo 0s107 mais rápido do que Enzo Bedani. O mais rápido da sexta-feira foi Guto Rotta, com 1m06s093.

Akyu explica que procurou dar o maior número possível de voltas nos treinos da sexta-feira, buscando melhorar sua adaptação ao carro. “Foi um bom dia. Aproveitamos bem os treinos, o carro se mostrou competitivo. Andamos entre os mais rápidos com pneus velhos. Vamos colocar pneus novos para o treino deste sábado e faremos alguns ajustes no carro para o treino classificatório. Gosto de pistas rápidas e estou confiante para minha primeira corrida em casa”, frisa Akyu.

Tempos da Stock Car Sereis na sexta-feira em Cascavel

Pos. Piloto Tempo