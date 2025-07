Beto Monteiro faz história com 2 vitórias em Cascavel

Cascavel e Paraná - O pernambucano Beto Monteiro conquistou resultado importante para suas pretensões de título da categoria Pró e foi o grande nome da 5ª etapa da Copa Truck disputada sábado (com a prova noturna) e domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Com maior pontuação, a segunda prova da jornada no traçado mais veloz do calendário comprovou a grande forma de Beto Monteiro (Volkswagen da R9 Competições), que varreu o fim de semana com pole, triunfo na corrida noturna de sábado e o primeiro lugar também na corrida de domingo. Beto confirma ser o “Rei de Cascavel” ao chegar a quinta-vitória no autódromo cascavelense.

Na categoria Elite, Hugo Cibien conquistou sua primeira vitória na Copa Truck ao ganhar a corrida noturna no sábado. No domingo, foi a vez de Léo Rufino triunfar com o primeiro lugar.