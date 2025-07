Fórmula Truck em luto com morte de Márcio Limestone

Paraná - A Fórmula Truck está de luto. O piloto paranaense Márcio da Rosa morreu na noite de sábado (12), em um grave acidente na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na região Metropolitana de Curitiba. Márcio da Rosa, também era conhecido como Márcio Limestone ou “Piolho” (como era mais chamado nas pistas). O sepultamento foi no fim da tarde de ontem, em Colombo.

Além de Márcio, outras duas pessoas faleceram no grave acidente entre o Chevrolet Camaro, dirigido por Márcio; e o Renault Symbol, dirigido por Guilherme Rocha, que foi atendido no local do acidente e encaminhado a um hospital local, porém não resistiu e veio a falecer. A outra vítima fatal é Roberto Cardoso, amigo de Márcio Limestone e que estava com ele no Camaro.

Nota da Fórmula Truck

Nas primeiras horas deste domingo (na madrugada) a organização da Fórmula Truck emitiu nota comunicando o falecimento de Márcio Limestene. Gilberto Hidalgo, presidente da categoria, se deslocou para a Capital paranaense ainda pela madrugada.

O teor na nota é o seguinte:

“Com imensa tristeza, recebemos a notícia do falecimento de Márcio da Rosa, nosso querido piloto, conhecido como Márcio Limestone — o Piolho. Ele foi vítima de um trágico acidente de trânsito neste final de semana e nos deixou de forma repentina.