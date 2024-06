ASG prepara caça aos líderes em Minas Gerais

A Copa Truck desembarca em Minas Gerais depois de três anos. O Autódromo Potenza, na Zona da Mata Mineira, receberá a quarta etapa da temporada com todos os pilotos buscando o maior número de pontos para seguirem na briga pelo título, uma vez que praticamente metade do campeonato terá sido realizado após o próximo domingo. Com alguns pilotos bem posicionados, a ASG Motorsport chega para a etapa com objetivos bem definidos: vencer corridas e buscar os líderes.

Na Divisão PRO, Roberval Andrade é o quinto colocado, 28 pontos atrás do líder Felipe Giaffone, e aposta na força dos motores Mercedes-Benz para ganhar posições na pista e no campeonato.

“Será uma etapa muito disputada em uma pista com poucos pontos de ultrapassagem, curvas travadas e trechos de subidas fortes. Acredito muito no nosso equipamento para fazer uma excelente etapa em busca das primeiras colocações”, comentou o piloto que traz em seu Mercedes-Benz Actros as marcas do Consórcio MB, Guerra, Motorista PX, Nino Faróis, APVS, Carraro e Ráster.

O time ainda conta com Raphael Abbate (7º), Luiz Lopes (10º) e Jaidson Zini (15º), que prometem buscar resultados ainda melhores.

ELITE

Pedro Perdoncini e Bia Figueiredo estão na briga pela liderança da Divisão Elite da Copa Truck. O piloto paranaense é o segundo colocado com 14 pontos atrás do líder Rodrigo Taborda. Com pódio em todas as etapas disputadas, Perdoncini chega muito confiante para as corridas no Autódromo Potenza.

“Potenza é uma pista a qual andei uma vez pela Copa HB20, em 2021, e me adaptei bem ao traçado. Estou curioso, agora, para saber como ficou a pista depois das alterações que fizeram ao longo dos últimos três anos. Independente disso, o objetivo é partir para a liderança e repetir os bons resultados das etapas anteriores”, comentou o piloto que tem os patrocínios da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

Depois de vencer corrida na etapa anterior, em Londrina, Bia Figueiredo subiu para a sexta colocação, 20 pontos atrás do líder. Para ela, o maior desafio é se adaptar ao traçado.

“Nunca andei lá, mas estou estudando bastante pelas onboards da equipe. Acredito que ainda seguimos buscando recuperação, fazer um final de semana limpo, sem quebras e com bons resultados. A confiança no trabalho da equipe para seguirmos bem”, afirmou a piloto que carrega as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe.



A equipe ainda terá Marcio Giordano na categoria buscando a conquista de mais um pódio em sua temporada de estreia.

Solidariedade

A etapa em Potenza leva o nome de GP Santa Cruz do Sul, em homenagem à cidade gaúcha que seria sede da etapa mas foi atingida pelas enchentes. Com isso, todos os pilotos estão engajados na campanha de arrecadação de donativos e recursos que serão destinados para a cidade. Tudo que for arrecadado em termos materiais será levado pelas equipes até lá, enquanto os valores financeiros serão enviados para a compra de produtos no comércio gaúcho, fomentando a economia da região.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.