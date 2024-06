ASG Motorsport celebra vitória e pódios na Elite em Potenza

Os pilotos da categoria Elite foram o destaque da equipe ASG Motorsport durante a quarta etapa da Copa Truck realizada em Lima Duarte (MG), no último final de semana. Bia Figueiredo venceu a corrida 1 e garantiu pódio na corrida 2, enquanto Pedro Perdoncini garantiu mais dois pódios, em terceiro e quinto lugar, respectivamente. Com os resultados, os dois pilotos estão no Top 3 da classificação e lutam diretamente pelo título da categoria.

“Vencer é muito bom, ainda mais em uma pista que eu nunca tinha andado. Seguimos no objetivo de terminar todas as corridas, somar o máximo de pontos e estar na disputa. Foi uma etapa muito importante para colar nos líderes”, conta Bia Figueiredo, que pulou do sexto lugar para a vice-liderança na classificação. Ela prefere manter a cautela quanto o assunto é a disputa do título. “Tem muito chão ainda. São 12 pontos de diferença”, comenta a piloto que carrega as marcas da Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe.



Pedro Perdoncini é o terceiro colocado no campeonato e segue com a estatística de pódio em todas as etapas disputadas em sua temporada de estreia.

“Tenho um propósito e estou seguindo com ele. Toda a equipe tem trabalhado bastante para me entregar um equipamento muito bom que me permite buscar os resultados. Estamos indo bem e espero que a boa fase dure bastante”, comemorou o piloto paranaense que tem os patrocínios da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

Ainda na categoria elite, Marcio Giordano sofreu com as disputas no meio do pelotão e terminou as corridas em 12º e oitavo, somando pontos que lhe mantém na oitava colocação na classificação.

Já os pilotos da categoria Pro não conseguiram os pontos necessários para subirem na classificação. O melhor resultado na etapa foi de Jaidson Zini, com um quinto lugar na corrida 1, com Raphael Abbate em sétimo e Luiz Lopes, em 13º. Na corrida 2, Luiz Lopes foi o melhor do time com o nono lugar.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.