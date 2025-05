Unioeste realiza 3ª edição do Dia de Campo com foco em pesquisa, sustentabilidade e protagonismo estudantil

Cascavel - A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio do curso de Engenharia Agrícola do campus de Cascavel, realiza nesta quinta, dia 8 de maio a 3ª edição do Dia de Campo: um evento criado com o objetivo de apresentar à comunidade os resultados das pesquisas, projetos de extensão e vivências práticas conduzidas no ambiente universitário.

A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Engenharia de Agrícola, em parceria com o colegiado do curso, e será realizada no Espaço de Pesquisa e Desenvolvimento da Unioeste, localizado às margens da BR-163 — uma área voltada para sediar as atividades experimentais e práticas do curso.

A programação inicia cedo, logo às 8h da manhã e contará com diversas estações temáticas ao ar livre, e se estende pelo dia todo, abordando temas como fitotecnia, solos, mecanização agrícola, agroecologia, entre outros.

O evento é protagonizado pelos próprios estudantes, que além de atuarem na organização e recepção dos visitantes, também conduzem as apresentações técnicas junto aos professores — promovendo uma vivência formativa que conecta teoria, prática e realidade do campo.

“Esse é um momento de colocar em prática o que se aprende em sala de aula e, ao mesmo tempo, devolver à comunidade o conhecimento gerado na universidade pública”, destaca a equipe organizadora do evento.

Voltado a produtores rurais, estudantes de escolas técnicas, profissionais da área e comunidade em geral, o Dia de Campo promove uma integração direta entre universidade, sociedade e setor produtivo, incentivando práticas sustentáveis e o fortalecimento do agronegócio regional com base em conhecimento técnico e científico.