Terça é dia de votar nos representantes do Conselho Escolar 2025/2027

OMAP

Educação prepara alunos para a etapa nacional da olimpíada de matemática das escolas públicas

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) deu início à última etapa das Olimpíadas de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná (OMAP), que acontece de partir desta segunda-feira (30) e até quarta-feira (02), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Com a participação de 252 finalistas, o evento é uma imersão preparatória […]