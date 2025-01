Sisu 2025: Paraná tem 7,1 mil participantes aprovados

Paraná - O Paraná teve 7.186 pessoas aprovadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. O estado teve 101.503 inscrições, levando-se em consideração que cada inscrito podia escolher até dois cursos.

De acordo com o levantamento do Ministério da Educação (MEC), publicado na segunda-feira (27), das 7.420 vagas ofertadas por instituições paranaenses, restam remanescentes apenas 234.

O estado figura em 12º lugar no total geral de estudantes aprovados no Sisu em 2025 — classificação que varia de acordo com o número de vagas ofertadas por cada unidade da federação.

Prazos

Os selecionados na chamada regular do Sisu podem realizar a matrícula ou o registro acadêmico nas instituições de ensino para as quais foram admitidos no período de 28 a 31 de janeiro. Cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio.