Senai Paraná oferta Cursos Técnicos gratuitos no Oeste

Cascavel - O Senai Paraná torna público seu edital de gratuidade para Cursos Técnicos de 2025. Para as cidades de Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu, na Região Oeste do estado, estão sendo disponibilizadas 330 vagas no total, organizadas entre as unidades do Senai Paraná dos respectivos municípios.

As aulas iniciam no dia 31/03 e as inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 18/03 no site sistemafiep.org.br/gratuidade/cursostecnicos.

Os Cursos Técnicos com vagas gratuitas para a Região Oeste, são:

Técnico em Administração

Técnico em Alimentos

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Mecatrônica

Técnico em Qualidade

Técnico em Segurança do Trabalho

As vagas gratuitas para Cursos Técnicos do Senai Paraná são destinadas para pessoas de baixa renda, preferencialmente trabalhadores empregados ou desempregados, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os candidatos interessados devem estar atentos aos critérios estabelecidos no Edital e aos prazos do cronograma de inscrição. Todas as informações estão disponíveis no site oficial da gratuidade do Senai Paraná: sistemafiep.org.br/gratuidade/cursostecnicos.