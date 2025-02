Semed abre temporada de novos cadastros para as vagas e as transferências dos Cmeis

FIQUE ATENTO! Inscrições para o Fies 2025 terminam nesta sexta-feira

Cascavel - Os interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) – relativo ao primeiro semestre de 2025 – devem fazer as inscrições gratuitas até as 23 horas e 59 minutos (no horário oficial de Brasília) desta sexta-feira (7). Neste primeiro semestre, o Ministério da Educação (MEC) oferece 67.301 vagas aos […]