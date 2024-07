Robôs construídos por estudantes de Cascavel estão no Campus Party

Cascavel – A equipe de robótica do CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional) Pedro Boaretto Neto, de Cascavel, está participando da Campus Party Brasil de 2024, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, em São Paulo. Na bagagem, o grupo levou três robôs para competir nos desafios propostos ao longo do evento, que vai até este domingo (14). Sob a coordenação do professor Gelson Leandro Kaul e do diretor auxiliar, Fábio dos Santos Giacomel, compõem o grupo os alunos dos cursos técnicos de Eletrônica e Eletromecânica, que participam do Robótica Paraná, no contraturno, Pedro Henrique da Silva, Igor Bonenberger da Silva, Pedro Ovídio Decezaro Bill, Kaio Nicolas Miotta, Murilo Marques da Silva e Vinicius Dall Alba de Lima.

“A participação da escola técnica nesse evento é crucial, pois proporciona aos alunos a oportunidade de vivenciar na prática os conceitos aprendidos em sala de aula, além de estimular o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro profissional, como trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento crítico”, diz o professor Gelson.

Os três robôs levados para a Campus Party pelo grupo vão participar de disputas nas arenas de combate e de sumô, na Robocore Experience, um espaço criado para aproximar o universo dos robôs ao do público e dos entusiastas presentes no evento.

“O CEEP já tem tradição em realizar desafios de robótica dentro do município, com grande experiência em feiras de iniciação científica e outras atividades externas, mas estar aqui na maior competição de robótica do Brasil está sendo incrível e estamos preparados para representar Cascavel”, afirma o professor Gelson.

“A robótica é uma área em constante expansão, com grande potencial para transformar diversos setores da sociedade. Ao participar do desafio de robótica, os alunos do CEEP não apenas colocam seus conhecimentos à prova, mas também contribuem para o avanço dessa tecnologia, que promete revolucionar o futuro do trabalho e da indústria”, acrescenta o diretor auxiliar Fábio dos Santos Giacomel.

ROBÓTICA

A robótica foi implantada na rede estadual de ensino do Paraná em 2021. À época, a primeira ação da Secretaria de Estado da Educação foi a aquisição de 2.577 kits, distribuídos a 277 escolas, para o início do projeto nas salas de aula naquele mesmo ano. Atualmente, a robótica chega a quase 1.700 escolas e a cerca de 150 mil estudantes utilizando cerca de 20 mil kits do ensino regular e no contraturno.

“As conquistas dos nossos alunos em eventos de tecnologia como a Campus Party evidenciam os avanços na educação do Estado a partir da inclusão da robótica na grade curricular”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda.

“Pensar no futuro é também capacitar nossos meninos e meninas para os desafios de um mercado cada vez mais exigente em termos de tecnologia, tarefa que a educação do Paraná tem desempenhado com qualidade”, reforça Claudio Aparecido de Oliveira, diretor de Tecnologia e Inovação da Seed.



O Campus Party

A Campus Party, que teve início em 1997 na Espanha, reúne jovens talentos, entusiastas de tecnologia e profissionais renomados para compartilhar conhecimento, promover a criatividade e fomentar o empreendedorismo. No Brasil, esta é a 16ª edição do evento, que começou no dia 9 de julho e termina no domingo.

O acesso à área onde fica a Robocore Experience é aberto e gratuito. Já para entrar na arena, que conta com palestras de convidados especiais, workshops, hackathons, e outros desafios diversos, é necessário comprar