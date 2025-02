Prova Cascavel monitora aprendizagem da Rede Municipal de Ensino

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza a Primeira Edição da Prova Cascavel 2025, um projeto inovador que avalia e monitora a aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. O projeto, que já faz parte das iniciativas do Município, começou hoje (24) e segue até sexta-feira (28), em todas as escolas da rede municipal. Ele abrange estudantes do 1° ao 5° ano.

A implementação da Prova Cascavel incluiu a formação do Núcleo de Avaliação e Monitoramento da Aprendizagem e o desenvolvimento de um sistema próprio que utiliza tecnologias modernas para calcular e apresentar os resultados em tempo real. O sistema foi criado pelos próprios servidores públicos. Isso reduziu significativamente os custos da iniciativa, que se limitam à impressão dos cadernos de avaliação.

A equipe do núcleo também é responsável pela elaboração, diagramação e distribuição das provas, garantindo qualidade e personalização de acordo com as necessidades do município.

Prova Cascavel

O principal objetivo da Prova Cascavel Principal é monitorar a aprendizagem do aluno individualmente, da turma, das séries, da escola e da rede municipal de ensino. Propor novos encaminhamentos pedagógicos e políticas públicas para melhorar os processos de ensino e aprendizagem, além de cumprir o Plano Nacional de Educação – PNE, também são as metas.

Benefícios da avaliação em diferentes níveis: