Programa Parceiro da Escola fornecerá uniformes para os alunos a partir de maio

Cascavel - Aula de economia para a rede estadual de ensino do Paraná. Não se trata de uma nova disciplina em sala de aula, mas de dinheiro que os pais deixaram de gastar com o recebimento dos kits de materiais escolares e também da economia que devem fazer com a chegada dos uniformes que serão fornecidos gratuitamente aos alunos nos próximos meses. Serão beneficiados os alunos das escolas que fazem parte do Programa Parceiro da Escola e ainda receberão uniformes os alunos das escolas cívico-militares.

Nas escolas regulares, cada estudante receberá um kit contendo diversas peças. Os alunos do Colégio Eleodoro Ébano Pereira, no Centro de Cascavel, por exemplo, já levaram para casa bilhete para a escolha dos tamanhos das peças de roupas, onde consta que serão entregues duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa ou regata, um casaco de moletom e duas calças para cada estudante. Neste caso, a escola é administrada pela empresa Impulso.

Cívico-militares

A Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED) confirmou à reportagem do O Paraná que a conclusão da entrega dos uniformes para as escolas cívico-militares da rede estadual está prevista para o início de maio de 2025. Cada estudante receberá um kit contendo camiseta, calça, blusa de moletom e bermuda. O investimento total na aquisição dos uniformes é de R$ 29.507.060,66, sendo R$ 1.263.110,67 para o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel.

Parceiro da Escola

O fornecimento de uniformes escolares é uma das premissas do Programa Parceiro da Escola, que prevê uma administração terceirizada de parte dos colégios estaduais para as obras de manutenção e reparo da infraestrutura, serviços administrativos, gestão de terceirizados da limpeza e segurança, com a finalidade de melhorar a gestão administrativa e de infraestrutura de escolas estaduais mediante parceria com empresas especializadas em gestão educacional. A lei que institui o programa foi sancionada em junho e as consultas públicas nas escolas aconteceram no final do ano passado. Depois de alguns impasses judiciais, o governo conseguiu que o programa fosse mantido.

Os colégios que fazem parte do programa estão distribuídos em 34 cidades do Estado, sendo que em apenas 10 deles foi aprovada a implantação, os outros 72 por decisão da própria Seed.

As empresas são responsáveis pela compra dos uniformes, conforme previsão contratual e têm prazo de até 120 dias para realizar a entrega dos mesmos aos alunos. Em Cascavel, os contratos foram assinados na segunda quinzena de janeiro, e as empresas têm prazo até o mês de maio.

Cascavel

Em Cascavel, em nenhum colégio o modelo foi aprovado pela comunidade escolar, mas mesmo assim Padre Carmelo Perrone, Eleodoro Ébano Pereira, Ieda Baggio Mayer, Jardim Interlagos e Marilis Faria Pirotelli fazem parte do novo programa.

Os estudantes dos colégios que não são do modelo cívico-militar e não estão incluídos no Programa Parceiro da Escola continuarão sem receber os uniformes, ficando a cargo das famílias fazerem a compra dos mesmos.

Gastos

Na maioria das escolas estaduais de Cascavel o uso do uniforme é obrigatório, mesmo não sendo fornecido pela rede, trazendo às famílias uma despesa extra no início do ano letivo.

Uma das filhas do supervisor comercial Alexandre Vieira entrou na rede estadual neste ano e ele precisou gastar cerca de R$400,00 com a compra do uniforme. “Priorizamos a compra das peças de verão para este início de ano e compraria as de inverno mais adiante, mas agora com a notícia de que ela vai ganhar as roupas, poderemos economizar”, diz o pai, aliviado. A filha de Alexandre está entre os alunos oriundos da rede municipal de Cascavel, que há mais de dez anos, fornece uniforme completo.

Mesmo tendo, até agora, que comprar as peças, Ana Carolina Lopes considera que é um investimento necessário e que promove a economia das outras roupas das crianças e adolescentes, além de visar à segurança dos mesmos, por estarem identificados. “Uniforme é tudo de bom, ganhando então, melhor ainda!”, comemora a dona de casa que tem três filhos na rede estadual.

Kits de materiais

Já nos primeiros dias letivos, todos os alunos da rede estadual do Paraná receberam gratuitamente o kit de materiais escolares. A iniciativa demandou investimento de mais de R$ 43 milhões e beneficiou mais de 910 mil alunos em cerca de duas mil escolas em todo o estado.