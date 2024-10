Novo aplicativo para professores moderniza rotina na rede estadual

O antigo aplicativo, lançado em 2018, exigia que os professores baixassem os dados no início do dia e os atualizassem quando houvesse acesso à internet. Essa funcionalidade foi útil em um momento em que muitas escolas do Estado ainda enfrentavam limitações de conectividade.

Desenvolvido em parceria com a Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), da Seed-PR, o LRCO Paraná passou por testes em três escolas com cerca de 30 professores. A avaliação positiva durante o período resultou em pequenas melhorias, e a versão final do app foi lançada no mês passado.

“Estamos muito satisfeitos com o lançamento do LRCO Paraná, um grande avanço na aplicação da tecnologia na educação. A ferramenta facilita a rotina dos professores e, ao mesmo tempo, aprimora o aprendizado dos alunos. Nosso objetivo é continuar inovando e oferecendo soluções que facilitem ainda mais o trabalho dos educadores”, afirmou o presidente da Celepar, André Gustavo Garbosa.

Atenção, comunidade escolar: nesta terça-feira (8) também é dia de votar! Será realizada a eleição para os representantes do Conselho Escolar 2025/2027 das escolas municipais, do Cetea, do Centro Paulo Freire e dos Cmeis Paulo Marques, Romalina Vaz Machado e Bertolino Tenfen, das 7h às 16h. Cada família tem direito a um voto e para […]

Astrid Adriane Koelbl Muniz, professora de Inglês do Colégio Estadual Professora Ziloah de Moura Carvalho, em Contenda, município localizado na Região Metropolitana de Curitiba, destacou o impacto positivo do novo app na rotina escolar.

“O melhor sistema operacional que já inventaram, plataforma bem acessível, fácil e rápida. Otimizou, e muito, o tempo do professor, mesmo usando diariamente e várias vezes ao dia”, disse.

De acordo com o secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, o novo aplicativo representa um avanço fundamental na modernização da educação do Estado. “Permite uma gestão mais eficiente e integrada, o que se traduz diretamente em melhores condições para o trabalho dos professores e, consequentemente, para o aprendizado dos alunos”.

A campanha de divulgação do app, promovida pela Seed-PR, resultou na instalação de mais de 10 mil cópias em dispositivos Android na primeira semana. De acordo com o órgão, estima-se que cerca de 80 mil professores da rede estadual utilizem o app, impactando aproximadamente 1 milhão de alunos.

Com os planos de aprimoramento do LRCO, o app deve ganhar novas funcionalidades, como a integração da carteirinha do professor e melhorias na usabilidade, com previsão de implantação em 2025.

COMO ACESSAR O APP

Para utilizar o LRCO, os professores devem vincular sua conta da escola (@escola.pr.gov.br) na Central de Segurança (PIA), que é a Central Única de Login do Estado, permitindo acesso a diversos serviços. Além disso, é necessário ter um cadastro no sistema RHSeed, que contém informações importantes sobre o local de trabalho, carga horária, disciplinas e outros dados relevantes da vida profissional do docente.

Fonte: AEN