Governo do Estado entrega primeira sede própria de conselho tutelar em Cascavel

O Governo do Paraná entregou nesta sexta-feira (2) a nova sede do Conselho Tutelar Maria Neuda da Silva, na região Leste de Cascavel. A obra recebeu R$ 1,3 milhão de investimento com recursos oriundos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA), por meio de uma parceria da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família com o Conselho Estadual da Criança e Adolescente (CEDCA) e o município.

Localizada na Rua Heitor Villa Lobos, no bairro Brasília, a nova sede foi construída em um terreno doado pela Prefeitura de Cascavel. Trata-se do primeiro conselho tutelar a funcionar em uma sede própria na cidade, enquanto os demais estão localizadas em prédios alugados.

Na avaliação do secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, o espaço garante mais conforto aos servidores e às famílias que buscam atendimento do conselho tutelar. “Precisamos retirar esse estigma de que o conselho tutelar é ruim e punitivo, mas sim um espaço de conversa, acolhimento e entendimento”, disse. “Insistimos na construção das novas sedes porque entendemos que estes espaços são importantes para a proteção das crianças e dos adolescentes”, acrescentou.

A nova sede mantém o projeto padrão desenvolvido pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid). Ela conta com uma área de 223 metros quadrados com recepção, cinco salas de atendimento, sala de uso múltiplo, além de vestiários, sanitários, salas de apoio administrativo e jardim interno.

Algumas das salas são preparadas para atendimento atendimentos particulares com o uso da chamada escuta qualificada – uma abordagem especializada para ouvir e acolher crianças e adolescentes que estão em situações de vulnerabilidade ou risco, que podem relatar suas experiências sem se sentirem intimidadas ou julgadas.

SEDE PRÓPRIA

A construção do Conselho Tutelar Leste era aguardada há quase três décadas pela população de Cascavel. Nos últimos anos, o espaço precisou trocar de endereço diversas vezes devido ao fim dos contratos de locação.

“Estávamos pulando de lugar em lugar e muitas vezes as famílias não podiam ir até nós por falta de recursos. Com este novo espaço, estamos cumprindo o que diz o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), de estarmos inseridos de fato na comunidade para ouvir a população”, comentou o presidente do Conselho Tutelar Leste, Sirlei Soares.

O nome do conselho tutelar é uma homenagem definida em decreto municipal à Maria Neuda da Silva, que esteve à frente do conselho tutelar em Cascavel em seus primeiros anos de atuação. Conhecida como Neudinha do Conselho, a homenageada atuou por 28 anos na instituição e morreu em julho deste ano.

NOVOS CONSELHOS

A nova estrutura integra um pacote de construção de 12 novas sedes para conselhos tutelares pelo Governo do Estado em diversos municípios. Somados, os projetos representam um investimento de R$ 15,1 milhões do FIA, cujas licitações aconteceram em 2022.

Além de Cascavel, o Governo do Estado já inaugurou novos espaços para os conselhos tutelares em Campo Largo, Campo Mourão, Fazenda Rio Grande, Jaguariaíva e São Mateus do Sul. Há obras em andamento em Cornélio Procópio, Guarapuava, Imbituva, Maringá, Prudentópolis e Rolândia.

A secretária estadual das Cidades, Camila Scucato, destaca que os projetos seguem um padrão de qualidade rigoroso estabelecido pelo Governo do Estado. “Estas estruturas possuem modelos arquitetônicos e estruturas adequadas para a prestação dos serviços públicos nos municípios com um atendimento de qualidade à população”, garantiu.

