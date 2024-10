Dos 945 mil kits escolares, 58,3 mil serão para alunos da região Oeste do Paraná

“A gente sabe que para os pais com dois, três filhos, pesa muito no orçamento fazer a compra do kit escolar, então entregando esse material vai aliviar no início do ano o orçamento da família”, complementou Miranda.

O investimento será de aproximadamente R$ 43 milhões, com recursos próprios do Estado. A compra é fruto de uma ata de registro de preço, realizada pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e o MEC (Ministério da Educação), homologada em agosto deste ano.

Esta é a primeira vez que todos os alunos receberão um kit escolar, com três cadernos, lápis de cor, canetas esferográficas, réguas, apontador com depósito, borracha, entre outros itens, a partir do ano letivo de 2025. Serão dois modelos de kits escolares: um destinado ao ensino fundamental II e outro para o ensino médio e EJA. A diferença entre eles é que os alunos do 6º ao 9º anos receberão itens em maior quantidade, como lápis de cor e cadernos.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) deu mais um passo para assegurar um melhor aprendizado aos estudantes da rede estadual de ensino. Pela primeira vez na história, todos os alunos receberão um kit escolar, com três cadernos, lápis de cor, canetas esferográficas, réguas, apontador com depósito, borracha, entre outros itens, a partir do ano […]

O número total de estudantes dos cursos de ensino superior no Brasil, contando tanto os presenciais quanto os da modalidade a distância, cresceu 5,6% em 2023 na comparação com 2022. Segundo o Ministério da Educação, com base no Censo de Educação Superior, são 9,9 milhões de alunos matriculados, o maior registrado em nove anos. O […]

A iniciativa pretende garantir que alunos das áreas urbanas e rurais tenham as mesmas oportunidades de aprendizado, eliminando barreiras que possam prejudicar o desempenho escolar.

Resultado PSS

A Seed também informou nesta quinta-feira (3) que em 4 de novembro será divulgado o resultado provisório do PSS (Processo Seletivo Simplificado) deste anos, incluindo as provas objetiva e de títulos e dos vídeos/aula (enviados pelos candidatos em agosto), além da análise do tempo de serviço. Os candidatos fizeram no último dia 29 de setembro as provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, aplicadas em 30 municípios do Paraná.

Na próxima etapa, nos dias 5 e 6 de novembro, os participantes terão a oportunidade de interpor recursos sobre questões relativas ao resultado provisório. O resultado final do PSS, que sai após o prazo de questionamento, será publicado em 9 de dezembro. Depois da divulgação da classificação final, os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações, que serão divulgadas no endereço eletrônico do Núcleo Regional de Educação.

A contratação dos aprovados ocorrerá de acordo com a necessidade da rede estadual de ensino, ao longo de 2025, podendo se estender até 2026, conforme a demanda por profissionais, incluindo a região do NRE de Cascavel. “O PSS é mais uma oportunidade que o Estado oferece para a inserção de profissionais qualificados na rede estadual. Nosso compromisso é garantir que todas as escolas tenham professores bem preparados para oferecer um ensino de qualidade aos nossos estudantes”, afirmou o secretário da Educação, Roni Miranda.

O PSS 2024 contempla vagas com carga horária de até 40 horas semanais, com remuneração que pode chegar até R$ 6.158,04, incluindo gratificação e vale-transporte. Além disso, também estão sendo ofertadas vagas para Professor de Apoio à Comunicação Alternativa e Professor de Apoio Educacional Especializado. Ao todo, o processo seletivo prevê o preenchimento de até 30 mil vagas ao longo de sua vigência.

Desempenho

Segundo a Seed, o Paraná tem a melhor educação do Brasil, conforme dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023 divulgados em julho. Entre 2021 e 2023, o Paraná aumentou de 4,8 para 4,9 a sua nota no Ideb no ensino médio, o que inclui as escolas públicas, sob a gestão do Governo do Estado, e as escolas privadas e institutos federais. Nos anos finais do ensino fundamental, que engloba estudantes do 6º ao 9º ano, o Ideb do Paraná passou de 5,4 para 5,5, liderança empatada com Ceará e Goiás.