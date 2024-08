Corbélia celebra feito histórico: rede municipal de ensino conquista nota máxima no IDEB 2023

A rede municipal de ensino de Corbélia alcançou um marco histórico no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, divulgado pelo Ministério da Educação na última quarta-feira (14). O município obteve a melhor nota dentre todas as cidades avaliadas nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), com um expressivo salto de 5,5 pontos em 2021 para 6,1 pontos em 2023, superando a meta estabelecida pelo IDEB de 6,0 pontos.

O IDEB, calculado a cada dois anos, mede a qualidade do ensino básico, considerando a taxa de aprovação e os resultados obtidos em provas de português e matemática. Em Corbélia, todas as escolas municipais apresentaram um desempenho notável, com destaque para a Escola Municipal Castro Alves, que registrou o maior aumento na avaliação, saltando de 4,5 para 6,1 pontos.

A Escola Municipal Anita Garibaldi assumiu a primeira posição no ranking municipal, com um IDEB de 6,5 pontos, seguida pela Escola Municipal São José, com 6,3 pontos. As demais escolas também apresentaram crescimento significativo, demonstrando a qualidade do ensino oferecido pela rede municipal.

A Escola Municipal Dom Bosco, que já havia alcançado a maior nota do município em 2021, manteve um desempenho elevado, com 6,2 pontos em 2023. A Escola Municipal 1º de Maio apresentou uma pequena variação nos índices, passando de 6,1 para 5,9 pontos.

É importante ressaltar que a Escola Municipal Tancredo Neves não participou da avaliação, devido à ausência de turmas de 5º ano.

Os resultados do IDEB 2023 demonstram o sucesso das políticas educacionais implementadas em Corbélia e o comprometimento dos profissionais da educação em oferecer um ensino de qualidade aos alunos. A conquista desse feito histórico coloca Corbélia como referência em educação básica no estado.

Fonte: SOT