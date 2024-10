Com inscrições abertas para o vestibular, Unioeste abre as portas aos futuros alunos

A Unioeste chega com o tradicional vestibular trazendo oportunidades para os estudantes, afinal trata-se de uma universidade multicampi. Isso quer dizer que o vestibular é válido para uma das cinco cidades com campus da Unioeste (Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo). Você pode fazer a prova em qualquer uma delas, além de outros locais: Curitiba, Maringá e Guarapuava, no Paraná, além da cidade de Campo Grande no Mato Grosso do Sul.

Não perca o prazo

Para fazer a inscrição do Vestibular Unioeste 2025 é preciso, em primeiro lugar, ficar de olho nas datas. O prazo acaba às 17h do dia 11 de novembro, ou seja, faltam menos de 10 dias. Todo o processo de inscrição deve ser realizado exclusivamente pelo site: www.unioeste.br/vestibular.

É nesse site que o candidato vai emitir o boleto de taxa de inscrição, que neste ano tem o valor de R$ 199,00. O pagamento ocorre via boleto ou em até duas vezes, no cartão de crédito. Para os candidatos que planejam tentar a isenção a data limite também é até às 17h do dia 11 de novembro. É necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), registro oficial do governo federal.