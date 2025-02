Cascavel é destaque nacional e recebe Selo Ouro de alfabetização do MEC

EDUCAÇÃO Governador inaugura colégio e anuncia a contratação de mais de mil professores

Cascavel - Em construção desde 2023 a nova estrutura do Colégio Estadual Professora Andreia Neres dos Santos – conhecido como o novo Colégio do Riviera – foi inaugurado oficialmente nesta terça-feira (11) com a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, que aproveitou para anunciar a contratação de 1.034 professores aprovados em concurso […]