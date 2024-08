Aulas de treinamento esportivo ampliam qualificação dos professores da rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação promoveu nesta sexta-feira (16) mais uma etapa do Programa Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE), voltada aos professores de Educação Física da rede estadual de ensino. Dividida em polos, a iniciativa tem como objetivo aprimorar o esporte no ambiente escolar, por meio da formação continuada dos profissionais. Eles têm oportunidade de ampliar conhecimentos sobre as tendências atuais nesta área e em pedagogia do esporte.

Os objetivos da formação incluem capacitar os professores com as mais recentes inovações e técnicas, assegurando que estejam aptos para oferecer o melhor para os alunos de forma a promover uma experiência que vai além do aspecto físico e técnico para englobar, também, o desenvolvimento pessoal e social dos atletas.

Nesta semana foram capacitados os profissionais pertencentes ao “polo 5”, composto pelos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Maringá, Goioerê, Pitanga e Campo Mourão. Ao todo, 112 docentes participaram da atividade, que aconteceu em Maringá, no Noroeste. A capacitação teve início no mês de março e, até agora, mais da metade dos 32 Núcleos Regionais de Educação, incluindo os da Curitiba e Região Metropolitana, já passaram pelo treinamento.

“A educação física na infância é fundamental para o desenvolvimento motor, social e cognitivo das crianças. Profissionais bem preparados podem orientar de forma mais adequada as atividades físicas, contribuindo para a formação de hábitos saudáveis”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.

DINÂMICA

Entre troca de experiências, palestras e atividades práticas, os professores tiveram a oportunidade de compreender, de forma aprofundada, as funcionalidades do esporte dentro das escolas e também trocar experiências sobre como enfrentar os desafios que envolvem a prática de uma série de modalidades esportivas.

Um dos palestrantes, Dilvano Leder de França, lembra que uma das finalidades em expandir o AETE para toda a rede é o aprimoramento dos profissionais no trabalho pedagógico para o desenvolvimento dos alunos. “Mais do que alunos preparados para disputar competições como os Jogos Escolares, nossa metodologia no programa envolve, também, formar alunos de destaque no rendimento acadêmico e na frequência escolar”, diz.

Entusiasta do AETE, o professor de Educação Física dos colégios estaduais Vital Brasil e Branca da Mota Fernandes, ambos em Maringá, Hamilton Luiz Garcia atua na formação de equipes femininas de voleibol. “Eu acredito muito na educação através do esporte, porque além de garimpar novos talentos e formar novos atletas, conseguimos transmitir a eles valores como empatia, respeito, solidariedade e amizade, que vão construir para muito além do esporte, por toda a vida”, afirma Fernandes.

O PROGRAMA

O AETE já é desenvolvido com os alunos e conta com mais de 30 modalidades esportivas. Ele é ofertado em turnos complementares ao horário regular das aulas, abrangendo mais de 1.100 escolas públicas estaduais e beneficiando mais de 36 mil estudantes. O programa divide o processo de aprendizagem esportiva em três fases: iniciação esportiva, especialização esportiva e rendimento esportivo, proporcionando uma jornada estruturada para os estudantes.

Neste ano, a capacitação para professores já alcançou os Núcleos Regionais de Educação de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, Paranaguá, União da Vitória, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Assis Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Campo Mourão, Goioerê, Maringá, Pitanga além dos Núcleos Regionais da Área Metropolitana Norte e Sul, da Região Metropolitana de Curitiba.

Foram abrangidos os seguintes municípios: Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Dr. Ulisses, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Largo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro, São José Dos Pinhais e Tijucas Do Sul

Até novembro, passarão pela capacitação, profissionais dos Núcleos Regionais de Cianorte, Loanda, Paranavaí, Umuarama, Apucarana, Ivaiporã, Londrina, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz.

Fonte: AEN