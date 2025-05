Acadêmico cego conclui graduação em Ciência da Computação na Unioeste

Além disso, a Unioeste conta com o Programa de Ensino Especial (PEE) , que disponibiliza um professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) , com papel de mediador ao acadêmico com deficiência e transtornos. O professor acompanhou o aluno dentro da sala de aula e trabalhou na adaptação de material e transcrição de algo que era passado no quadro e não era falado – o que era raro.

“O processo em si foi muito tranquilo, eu não tive muito problema porque os professores deste curso estavam sempre muito dispostos a tentar me ajudar. Tive matérias muito complexas de ensinar para uma pessoa com deficiência visual, geometria analítica, por exemplo, no primeiro ano, que envolve figuras tridimensionais, então acabou precisando de um acompanhamento e apoio didático de um professor, mas os professores estavam dispostos a fazer isso”.

Cascavel - Inclusão , acessibilidade e dedicação além dos limites. Fazendo história na Unioeste , o agora egresso em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) , campus Cascavel, Gustavo Hanke , é a primeira pessoa cega a concluir o curso.

Unioeste realiza 3ª edição do Dia de Campo com foco em pesquisa, sustentabilidade e protagonismo estudantil

No caso do Gustavo, um professor do PEE o acompanhou do primeiro ano, até parte do terceiro. “Chegou um momento que eles perceberam que eu estava me virando, e pararam de me acompanhar em sala, e o processo foi tranquilo”, diz Gustavo.

Além dos professores, os colegas, e agentes também foram bastante solícitos. “A reitoria dispôs o espaço do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) para o acadêmico realizar o seu e estágio obrigatório, fomentando a inclusão e auxiliando nas necessidades do Gustavo, os colegas da turma, sempre aceitaram e promoveram a acessibilidade em sala de aula e nos espaços externos, dando apoio para a mobilidade e para a execução dos trabalhos propostos”, explica Jaqueline Dernadin, coordenadora do PEE da Unioeste.

Muito dedicado e com um alto potencial intelectual, Gustavo chamou a atenção de muitos professores do curso, incluindo o professor Dr. Adair Santa Catarina, que conta avalia as habilidades cognitivas e Gustavo além do “normal”. “Sua capacidade de imaginar e compreender conceitos espaciais (no caso de Computação Gráfica) excedeu a de muitos alunos videntes. Dessa forma ele compreendeu os algoritmos da Computação Gráfica, de modo que o resultado visual pode ser alcançado, mesmo sem possuir este sentido”, conta o professor.

Segundo o professor, não há dúvidas de que Gustavo terá um grande futuro na profissão. “Tenho convicção que o Gustavo pode integrar-se a uma das grandes empresas da área de TI onde poderá desenvolver produtos para qualquer fim. Estas empresas, além de terem um ótimo profissional, ainda poderão contar com sua experiência/vivência no que tange à acessibilidade”, afirma.

Atendimento Educacional Especializado (AEE)

É garantido, pela LDB n.º 9.394/1996, o acesso e a permanência nos sistemas de ensino para todas as pessoas, a LBI n.º 13.146/2015 reitera esse direito, ao defender e amparar as pessoas com deficiência e transtornos, sobretudo nas disposições preliminares do Capítulo IV, que ampara o Direito à Educação. Esse atendimento é realizado de acordo com o perfil de cada acadêmico, ou seja, o docente precisa conhecer a condição do acadêmico, bem como suas necessidades educacionais que são específicas para cada sujeito e é a partir dessas necessidades que o profissional elaborará estratégias e selecionará recursos variáveis.

Texto: Maria Luiza De Marco/Unioeste