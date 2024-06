97% dos professores da rede estadual de ensino comparecem ao trabalho nesta quarta-feira

Um novo levantamento da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) aponta que 97% dos docentes da rede de ensino compareceram às salas de aula nesta quarta-feira (05), demonstrando o compromisso com o ensino e a continuidade das atividades escolares. Ao longo da semana, a ampla maioria dos 67 mil professores da rede estadual manteve suas atividades, assegurando o atendimento regular aos alunos mesmo com a convocação de greve contra o programa Parceiro da Escola.

Apesar da paralisação de parte dos professores, a Secretaria de Estado da Educação enfatiza que o cronograma de aulas está sendo mantido. “É importância que os estudantes continuem frequentando as escolas para evitar prejuízos no aprendizado. Nas eventuais ausências dos docentes, as escolas estão preparadas com apoio tecnológico para garantir o atendimento aos alunos e manter o cronograma regular de estudos, mostrando uma gestão resiliente e focada na continuidade educacional”, reforça o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.

A greve foi suspensa pelo Tribunal de Justiça durante o feriado de Corpus Christi, com uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. A lei foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na noite desta terça-feira (05). O programa busca otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas por meio de parcerias com empresas especializadas em gestão educacional, sem impor a privatização do ensino.

As empresas ficarão responsáveis pelo gerenciamento administrativo e de serviços terceirizados, enquanto a gestão pedagógica continuará sob a responsabilidade dos professores e diretores do Estado.

