Conselho Automotivo da Fiep debate impactos do governo Trump

Em sua segunda reunião de 2025, o Conselho Setorial da Indústria Automotiva da Fiep promoveu um amplo debate sobre ações de fortalecimento da cadeia produtiva do setor no Paraná e os potenciais impactos da política comercial dos Estados Unidos sob o novo mandato de Donald Trump. O encontro reuniu mais de 40 representantes da indústria, governo, academia e instituições de apoio.

Abertura e macro ações

A abertura foi conduzida pelo coordenador do Conselho, Carlos de Paula, que apresentou um resumo das 11 Macro Ações em andamento voltadas ao fortalecimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas automotivas. Um dos destaques foi a proposta de alteração da Lei Estadual nº 21.181/2022, que trata do Fundo de Capital de Risco, com o objetivo de redirecionar parte dos recursos do programa Paraná Competitivo para investimentos em MPMEs fornecedoras do setor. A estimativa é que a medida possa liberar até R$ 8,4 milhões por ano em apoio a esses empreendimentos. A Secretaria da Indústria e Comércio (SEIC) e outras instituições parceiras seguem envolvidas na articulação do novo projeto de lei.

Isenção de ICMS e IPI

Outro avanço apresentado foi a conquista da isenção de ICMS para doações de veículos que seriam destruídos por montadoras às escolas do Senai no Paraná. A Fiep também protocolou, em Brasília, proposta semelhante para isenção de IPI em âmbito federal, com relatoria do deputado Luiz Carlos Hauly e expectativa de votação no Congresso.