China anuncia fim do embargo após registro da Doença de Newcastle

Desde o dia 17 de julho – data da confirmação do caso da Doença de Newcastle em uma granja no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul – a notícia divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é a mais esperada dos últimos tempos. A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) celebrou a oficialização da retomada das exportações de carne de frango do Brasil pela China. A informação foi confirmada pelo Jornal O Paraná por intermédio de nota encaminhada a pedido da redação.

Apenas os embarques procedentes do Rio Grande do Sul seguem suspensos, conforme informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A normalização das exportações ocorre 26 dias depois da autossuspensão decorrente da identificação de caso isolado da Doença de Newcastle.

Em nota, a ABPA ressaltou a rapidez e transparência com que a situação foi identificada, processada e finalizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, destacando a liderança do ministro Carlos Fávaro frente ao desafio setorial, com o apoio dos secretários de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, e de suas equipes. Também vale ressaltar o engajamento da embaixada brasileira e especialmente da adidância agrícola no esclarecimento junto às autoridades chinesas.

“Ao mesmo tempo, a ABPA seguirá apoiando o governo brasileiro nos avanços das tratativas para o fim das suspensões temporárias aplicadas às exportações por determinados mercados ao estado do Rio Grande do Sul”, diz um dos trechos da nota.

Conforme levantamentos da ABPA, a China é o principal destino das exportações de carne de frango do Brasil. Entre janeiro e julho deste ano, o país importou 337,2 mil toneladas da proteína animal, gerando receita de US$ 745,6 milhões. Apenas no mês de julho, os embarques chegaram a 61 mil toneladas, com receita de US$ 144,6 milhões.

Apesar da suspensão, os impactos no fluxo de exportações foram baixos, já que houve redirecionamento temporário das cargas para outros mercados demandantes dos mesmos produtos que são enviados à China.

No dia 26 de julho, a ABPA informou que muito embora boa parte do fluxo sob suspensão estava sendo assimilado por outros mercados importadores, a ABPA acreditava que a notificação à OMSA, bem como a alteração do status de autossuspensão e da área e abrangência sob monitoramento devem acelerar as negociações com os mercados importadores.

“A situação, como se mostrou pelos resultados das amostras coletadas, foi pontual. A rapidez e a transparência das ações, neste contexto, ajudaram a reforçar a elevada biosseguridade que trouxeram o Brasil à liderança global das exportações de carne de frango”.

Doença de Newcastle

A DNC é causada pela infecção por vírus pertencente ao grupo paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1), virulento em aves de produção comercial. Além de aves, pode atingir também répteis, mamíferos, e até mesmo seres humanos. Os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 e em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.