84% dos municípios do Paraná têm saldo positivo de empregos de janeiro a setembro

O bom desempenho na geração de empregos no Paraná, terceiro estado que mais abriu vagas formais no Brasil neste ano, reflete-se na movimentação do mercado de trabalho nos municípios.

Entre janeiro e setembro, 84% das cidades paranaenses tiveram saldo positivo na criação de postos de trabalho com carteira assinada.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 335 municípios paranaenses contrataram mais do que demitiram no período, em dez municípios o número de admissões e desligamentos foi o mesmo e 62 apresentaram saldo negativo.

Foram 152.898 vagas

O Paraná abriu 152.898 vagas no acumulado do ano, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais, que são estados mais populosos.

Curitiba foi quem liderou a abertura de vagas nos primeiros nove meses no Estado, com 41.736 novos postos, ou 27% do total. São José dos Pinhais vem na sequência, com 6.857 vagas, seguido de Londrina (6.667), Maringá (6.518) e Ponta Grossa (5.909).

Entretanto, em todo o Estado, 26 municípios tiveram saldo superior a mil vagas abertas no período. Completam a lista as cidades de Cascavel (5.424), Colombo (2.929), Foz do Iguaçu (2.912), Araucária (2.809), Toledo (2.758), Pinhais (2.469), Arapongas (2.348), Campo Largo (1.781), Fazenda Rio Grande (1.754), Rolândia (1.664), São Mateus do Sul (1.627), Pato Branco (1.497), Francisco Beltrão (1.447), Campo Mourão (1.416), Paranaguá (1.407), Guarapuava (1.331), Umuarama (1.234), Apucarana (1.216), Ibiporã (1.157), Assis Chateaubriand (1.156) e Almirante Tamandaré (1.018).