Zoo tem 12 novos moradores; cascavelenses poderão decidir nome de um deles

Cascavel - Um dos pilares do Zoológico de Cascavel é a manutenção das espécies. E a maior prova de que essa missão está sendo cumprida à risca é que somente neste ano de 2025 o Zoo ganhou 12 novos moradores que nasceram dentro do parque.

Os novos hóspedes são: dois jabutis, um veado-bororó e nove cobras da espécie Cascavel. Não é à toa que dão nome à cidade.

E para envolver ainda mais a comunidade com o nosso querido Zoológico, a prefeitura abre a votação para a escolha do nome do veadinho. Ele, inclusive, é uma espécie ameaçada de extinção.

Para votar, é fácil. Basta ir até o Instagram oficial da Prefeitura, no @cascavel_prefa, e votar em uma das opções do post fixado como destaque no feed. A votação, inclusive, conta com a foto do animal e estará aberta pelos próximos três dias. O resultado será divulgado na terça-feira (22) por todos os canais do Município e também na imprensa. As opções são todas de origem tupi:

– Porã (bonito)

– Tauã (barro vermelho)

– Piatã (pé duro)

O veado nasceu no dia 22 de março, com 1,4 quilo e medindo 40 centímetros.

Ainda sobre os recém-nascidos, os dois jabutis nasceram no dia 22 de fevereiro. Já as cobras, vieram à vida no dia 12 de janeiro, com uma média de 20 centímetros cada.