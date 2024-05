VEJA: Brasil acompanha o resgate comovente do cavalo Caramelo

ASSISTA: cavalo é colocado deitado em bote de resgate em Canoas, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (9). ➡ Assista ao #ConexãoGloboNews , com sinal aberto no @globoplay : https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews @Camilabomfim @LeilaneNeubarth pic.twitter.com/1UdyTRqbRL

Outra equipe de bombeiros estava aguardando a chegada do bote com o cavalo para prosseguir com o tratamento do animal, após o salvamento. A velocidade do veículo precisa ser mais lenta do que o normal em função do peso do animal e da dificuldade do trajeto, distante mais de 2,5km de um local adequado para a sua retirada.

Fonte: MetSul