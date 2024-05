Engenheiros e arquitetos de Cascavel entregam doações

O momento é o de celebrar a generosidade e a união. Alimentos não-perecíveis arrecadados juntos aos participantes do evento AEACSUMMIT, realizado na primeira quinzena do mês de abril pela AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel), foram encaminhados nesta quarta-feira para o Corpo de Bombeiros pela vice-presidente da AEAC, Engenheira Civil Bruna Anible. Ao todo, foram repassados 50 quilos de alimentos não-perecíveis.

“A princípio, iríamos entregar os donativos para uma entidade de Cascavel, mas em virtude do ocorrido no Rio Grande do Sul, conversamos com os associados e resolvemos destinar as doações aos desabrigados gaúchos”, explica a presidente da AEAC, Engenheira Civil e Arquiteta, Georgia Palacio.

Fonte: Imprensa AEAC