Vacina brasileira contra gripe aviária em humanos aguarda fase de testes

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária em humanos entrará na fase de testes clínicos após autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo participarão do estudo, que recrutará 700 voluntários divididos entre dois grupos etários, o primeiro de 18 a 59 anos e o segundo de 60 anos ou mais. A iniciativa avaliará segurança e eficácia imunológica da nova vacina.

Os participantes receberão duas doses da vacina ou do placebo, com intervalo de 21 dias entre as aplicações. Apenas um em cada sete voluntários receberá o placebo. Durante os sete meses seguintes, os participantes serão acompanhados com visitas e exames para avaliar a segurança e a eficácia imunológica do imunizante. O Estudo Clínico será conduzido no Plátano Centro de Pesquisas Clínicas.

Os testes incluirão ainda uma triagem inicial com exames bioquímicos, hematológicos e sorológicos que serão realizados no Real Hospital Português, e análise de imunidade celular da vacina, que será conduzida na Fiocruz Pernambuco. “A vacina em teste se apresenta como uma possível ferramenta para a criação de anticorpos eficazes contra a gripe aviária, funcionando como um pilar preventivo para evitar uma nova crise pandêmica”, explica Dhalia. O pesquisador destaca ainda a importante contribuição dos voluntários no desenvolvimento de um imunizante com potencial de salvar vidas no futuro.