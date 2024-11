Unioeste comemora 30 anos como referência na educação pública do Paraná

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) completa três décadas de impacto na educação e no desenvolvimento regional. E na quinta-feira (28), a comemoração foi realizada no campus da Universidade em Cascavel e reuniu professores, estudantes, egressos e autoridades, para marcar esse importante momento para a educação paranaense.



Para o reitor da Unioeste, Alexandre Almeida Webber, é uma satisfação receber pessoas que foram essenciais para a universidade ao longo desses anos. “Ver todos que fizeram e fazem parte da construção dessa Universidade é gratificante, ter a possibilidade de ser reitor e ir em reuniões nos setores públicos e privados e encontrar egressos da Unioeste me enche de alegria. A Unioeste vive um momento ímpar de consolidação. Ressalto ainda que uma Universidade não se faz sem pessoas e a Unioeste é o que é por todos que aqui passaram ao longo dessas três décadas”, menciona.

Campus Cascavel



A história do campus da Unioeste em Cascavel começou no final dos anos 1960, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cascavel (FECIVEL), visando suprir a carência de educação superior na região. Em 1972, foi formalmente instituída como a Fundação Universidade Oeste do Paraná (FUOP), com cursos de Licenciatura. Ao longo dos anos, novos cursos foram implementados, como Administração, Enfermagem e Engenharia Agrícola, até a transformação em Universidade em 1994, ampliando a oferta de cursos como Medicina, Engenharia e Fisioterapia. A universidade seguiu crescendo, com novos cursos, como Ciência da Computação, História e Geografia.

HUOP



O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) teve sua origem na década de 1970, com a criação do Hospital Regional de Cascavel, na época o objetivo era atender a região influenciada pela Usina de Itaipu. As obras começaram em 1977 e, em 2000, o hospital foi incorporado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Ao longo dos anos, o hospital se consolidou como referência em atendimentos de alta complexidade. Com uma área de quase 38 mil m² e 368 leitos, em 2023, o HUOP realizou mais de 150 mil atendimentos, incluindo 4.097 nascimentos, mais de 80 mil consultas e cerca de 960 mil exames, destacando-se como um centro de excelência para toda a região.

A Unioeste

A Unioeste oferece mais de 60 opções de cursos de graduação, totalizando a formação de 10.135 profissionais, além de 1.800 estudantes matriculados nos cursos de mestrado ou doutorado, nos cinco campi da Universidade em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. A Instituição, que se estrutura com base no ensino, extensão e pesquisa, tem se destacado pela excelência acadêmica e pela formação de profissionais qualificados, neste ano atingindo a pontuação 5, nota máxima em avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão do MEC, se tornando a única estadual do Paraná a alcançar este resultado.