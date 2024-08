Tudo pronto para o evento mais doce do Sudoeste

De 4 a 8 de setembro, Capanema sedia o evento mais doce da região, a tradicional Feira do Melado, que chega à sua 22ª edição. Realizado a cada dois anos, costuma receber em média, ao longo dos cinco dias, um público de 150 mil pessoas e uma movimentação em negócios de R$ 200 milhões, conforme números alcançados na edição de 2022. Entre os principais shows já confirmados, destaque para Raça Negra (6) e Simone Mendes (8).

A Feira do Melado celebra a cultura local e a produção agroindustrial. Além dos shows artísticos de renome nacional, os visitantes dos municípios do Sudoeste e inclusive de outros polos produtores do Estado, conferem de perto exposições de animais, competições e apreciam a gastronomia peculiar. A feira contará com a presença das novas soberanas: Rainha Letícia Karina Mombach; 1ª princesa Lunna Maria Massola Boch e 2ª princesa Caroline Bianca Malinski.

Não é por acaso que Capanema sedia uma feira dedicada principalmente ao melado. As condições geográficas e climáticas favorecem a produção de cana-de-açúcar, a matéria-prima da iguaria.

“Terra do Melado”

Capanema é conhecida nacionalmente como a Terra do Melado. A produção do derivado de cana-de-açúcar em maior escala começou em meados dos anos 1980 por iniciativa de famílias de agricultores, em sua maioria descendente de alemães, vindos do Rio Grande do Sul e que se instalaram no município, na divisa com a Argentina e vizinha do Parque Nacional do Iguaçu.

Com o passar do tempo, a atividade foi se profissionalizando e o sabor único do melado, produzido de forma totalmente orgânica no município, ganhou destaque. Além de ser consumido in natura, o melado é usado como adoçante natural em receitas, coberturas para sobremesas e ingredientes em produtos de confeitaria e panificação. Na cidade, é comum ver doces como rapadura, puxa-puxa, bolachas e bolos comercializados com as marcas do melado capanemense. Ao ano, Capanema produz 400 toneladas de melado.

Variedades

O melado escorrido, que está amplamente disponível em mercados das grandes cidades, é o produto obtido por meio da concentração e evaporação do líquido da garapa, aquecida até que atinja um teor de sólidos entre 65% e 75%. Ele é envasado logo após o seu resfriamento, sem ser batido, alcançando um aspecto viscoso e sem partículas sólidas.

Já o melado batido passa pelo mesmo processo de aquecimento e concentração da garapa, que é resfriada em uma espécie de batedeira industrial. O processo faz com que o melado adquira uma consistência mais pastosa e clara. Ele está diretamente ligado à história e à cultura de Capanema, sendo um produto consumido tradicionalmente pelos moradores com pão caseiro e nata.

Dip Frangos presente na feira

Como ocorre tradicionalmente, a Dip Frangos novamente estará presente com um dos estandes mais belos e atrativos da feira. De acordo com José Uberti, da Divisão de Aves e Soja, a Dip Frangos terá uma série de novidades, com destaque para o espaço de realidade virtual, distribuição de brindes, vídeos institucionais, apresentação de produtos oriundos da soja e demais parcerias.

Outra atração a parte é a dupla Frangolino e Grãolino, os mascotes da Dip Frangos que também vão animar crianças e adultos durante os cinco dias da feira.