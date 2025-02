Trincheira do Cascavel Velho é aprovada pelo Dnit e já pode ser licitada

Cascavel - A tão sonhada trincheira do Cascavel Velho avança e está mais perto de ser concretizada em Cascavel. Com o recurso na ordem de R$ 20 milhões já garantido pelo Estado, o impasse que impedia a obra era uma autorização do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que, após análise do projeto da Prefeitura, deu parecer favorável à construção do viaduto sobre a BR-277.

O prefeito Renato Silva explica que com essa liberação, a obra já poderá ser licitada. “Estamos trabalhando para iniciar a licitação o mais breve possível e executar o viaduto. A prefeitura tem a trincheira como prioridade, pois estamos falando de vidas. É mais que uma estrutura, é qualidade de vida e segurança para os cascavelenses. Como todo trabalho é coletivo, quero agradecer a todos os deputados, senadores e lideranças que abraçaram essa causa junto com o Município e também atuaram para tornar a obra possível”, afirma.