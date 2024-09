Trecho da Rua Jacarezinho será interditado a partir de hoje para início das obras

Cascavel – A partir desta sexta-feira (13), motoristas que trafegam na Região Leste de Cascavel deverão ter atenção redobrada. A Rua Jacarezinho, entre a Avenida Brasil e a Rua Fortunato Bebber, estará interditada desde as primeiras horas do dia para obras de melhorias. As obras começarão com drenagem e escavação, exigindo o fechamento do trecho para garantir segurança.

Com isso, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) orienta os motoristas a planejar seus trajetos e usar rotas alternativas. O trecho é muito movimentado devido à presença de uma escola particular e sua proximidade com o Zoológico, o Lago Municipal e o novo Shopping Catuaí.

Em obras

A obra abrangerá o trecho entre a Avenida Brasil e a Rua José do Patrocínio, com um prazo de 180 dias. A empresa Executar Comercial e Serviços Ltda, de Santana da Parnaíba (SP), realizará a obra, que custará R$ 1,9 milhão. O projeto inclui troca e reforço da pavimentação, alargamento da via e substituição das calçadas.

Portanto, com a inauguração do shopping prevista para 30 de outubro, a via será ainda mais utilizada. O Município investirá na melhoria da via e do trânsito nas proximidades, embora o investimento principal seja privado.

O Shopping

O Catuaí Shopping Cascavel terá 83 mil metros quadrados, mais de 280 lojas, 13 âncoras e megalojas, e uma praça de alimentação para 1,5 mil pessoas. O investimento totaliza mais de R$ 700 milhões. O empreendimento criará mais de 8 mil vagas de trabalho, incluindo 2,5 mil empregos diretos e mais de 6 mil indiretos.

Lago Azul

Nos próximos dias, iniciará a obra nas ruas do Bairro Lago Azul. A homologação do contrato foi publicada no Diário Oficial do Município em 12 de setembro. Além disso, a mesma empresa que trabalha na Rua Jacarezinho executará esta obra, no valor de R$ 4.389.961,50, cobrindo cerca de 16 mil metros quadrados de asfalto.

Por fim, a obra, iniciada em 2022, enfrentou várias interrupções até o Município romper o contrato com a empresa anterior. A conclusão está prevista para cerca de seis meses após o início dos trabalhos, que incluirão o asfaltamento das ruas Lagoa de Freitas e Pinguela. O Lago Azul, anteriormente um loteamento rural, foi recentemente incorporado como área urbana.