Transporte público: Um ano depois de não ‘atrair ninguém’, nova licitação é anunciada

Cascavel – A ‘novela’ da licitação do transporte público de Cascavel tem agora um novo capítulo. Foi publicada neste fim de semana, no Diário Oficial do Município, a abertura de uma nova licitação. Desta vez para o dia 9 de dezembro, a partir das 10h. A licitação ocorre um ano depois do último certame, realizado no dia 6 de dezembro do ano passado. Na ocasião a licitação acabou sendo considerada fracassada devido à falta de interessados.

A reportagem do Jornal O Paraná acompanha a tentativa do Município de realizar este certame que se arrasta desde 2021 e que era uma das promessas do prefeito Leonaldo Paranhos, mas que até agora não saiu do papel.

Nesta nova licitação, o critério de julgamento será de menor valor da tarifa de remuneração técnica por quilômetro. O valor máximo é de R$ 251.868.150,01 para um prazo de 15 anos, prorrogável por mais 10 anos.

Ela será dividida por dois lotes – Lote Norte no valor máximo de R$ 142.128.442,01 e o Lote Sul de R$ 109.739.708,00. O atual contrato, que é operado por duas empresas – a Pioneira Transporte Coletivo e a Viação Capital do Oeste – está vigente até o dia 30 de junho de 2025. Com a licitação fracassada em dezembro, o Município teve que prorrogar o contrato por mais 12 meses, o que ocorreu em julho deste ano.

A promessa era de que o novo edital de licitação fosse lançado até agosto, mas se arrastou até agora, ficando para os últimos dias do atual governo. Duas licitações já deveriam ter sido realizadas. Uma em fevereiro do ano passado quando acabou sendo suspensa pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado do Paraná). A segunda em dezembro de 2023, que não atraiu empresas interessadas em participar.

Fracassada

A última licitação, realizada em dezembro, iria ocorrer por meio de pregão eletrônico – com o valor de R$ 273,7 milhões – acabou dando deserta. Na época, um dos sócios da empresa Pioneira Transportes, Helio Camilo Marra Júnior, afirmou que o contrato era inexequível e que não havia qualquer possibilidade de viabilidade econômica para as empresas que poderiam assumir a concessão por 15 anos. Ou seja, o modelo apresentado não era economicamente favorável.

Simoni Soares, que estava à frente da Transitar na época, alegou que um dos pontos de discussão era referente ao risco de demanda. Pois, a receita prevista para as empresas previstas ocorria por passageiro transportado, ponto questionado pelas empresas que depois do trâmite publicaram uma carta explicando todos os motivos da ausência de participação e desinteresse pelo formato do certame.