Transitar vai capacitar motoristas para transporte de idosos

Com casos recorrentes de queda de idosos no embarque e desembarque do transporte coletivo, ou até mesmo no interior dos ônibus, a Transitar, por meio da Coordenação de Programas de Cidadania, realizará um projeto de capacitação aos 255 motoristas que atuam no transporte coletivo urbano de Cascavel, voltado para a conscientização sobre os cuidados no transporte da pessoa idosa.

Em Cascavel, foram registrados 34.573 idosos com gratuidade no uso do transporte coletivo urbano no primeiro semestre deste ano, sendo 8.925 idosos de 60 a 64 anos e 25.648 idosos acima de 65 anos. Com a capacitação, o objetivo é garantir a qualidade do serviço a esse público que usa diariamente o transporte coletivo na cidade. A atividade será realizada nesta sexta-feira (9), às 9h e às 15h, na empresa Pioneira.

O ser humano, com o passar dos anos, tem reduzidas algumas de suas habilidades físicas e orgânicas. A visão, a audição, a mobilidade, por exemplo, ficam limitadas, podendo tornar mais difíceis os seus deslocamentos. Alterações relacionadas à idade podem comprometer os sistemas envolvidos na manutenção do equilíbrio e da estabilidade, aumentando o risco de quedas. Conforme dados estatísticos, em pessoas com mais de 65 anos, as quedas são as principais causas de morte relacionada com lesões. Além disso, as quedas ameaçam a independência dos idosos, comprometendo sua autonomia. Em razão disso, conscientizar os indivíduos que trabalham no transporte de pessoas, sensibilizando-os para que haja esse olhar diferenciado no transporte das pessoas idosas é fundamental para uma prestação de serviços cada vez melhor.

O programa de capacitação dos motoristas visa não somente os cuidados no transporte da pessoa idosa, mas também no momento da direção veicular nas vias públicas, onde o idoso é um pedestre e pode ter as habilidades de percepção de perigos ou distâncias mais reduzidas, assim como pode efetuar a travessia de vias mais lentamente.

A capacitação pretende ainda levar informações fundamentais sobre o atendimento que o motorista deve prestar em caso de queda ou acidente da pessoa idosa. Estatisticamente, cerca da metade dos indivíduos idosos que cai e não consegue se levantar sem ajuda. Diante disso, o profissional que transporta os idosos precisa de conhecimentos e noções básicas de como agir nessas situações, promovendo o atendimento emergencial de forma assertiva.

Fonte: Secom