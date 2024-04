Tradicional Festa do Costelão acontece nesta quarta no Seminário São José

Sal grosso, muita lenha e mais de mil voluntários. Esse é o segredo que torna Cascavel a cidade do maior churrasco com “costelão fogo de chão” do Brasil. Neste ano, o evento completa 27 anos, mas antes disso, o dia do trabalhador já era especial para o seminário São José.

Carregando São José Operário como padroeiro, o seminário celebra essa data desde 1º de maio de 1966 – já são 56 anos de celebração. A data coincide com o dia do trabalhador, já que o santo católico é considerado o protetor dos trabalhadores.

Assim como nos anos anteriores, os preparativos para o evento iniciaram cedo. De acordo com o voluntário, Roberto Panizio, a organização começou em outubro de 2023. “Tudo requer muita organização. Precisamos nos antecipar quanto aos apoiadores, análise de custos, diálogo com voluntários, além de toda a questão legal que envolve ofícios para as autoridades. Tudo é preparado para que o dia 1º seja de muita alegria, diversão em família e amigos, e sem preocupações”, conclui.

O reitor do seminário, padre Marcos Pires, lembra os três principais objetivos do evento. “A finalidade principal é celebrar São José. Além disso, vemos como um momento muito importante de vivência em comunidade, já que reúne tantas pessoas para se confraternizarem. Além do mais, também precisamos angariar recursos para sustentação do seminário no decorrer do ano que possui muitas despesas ordinárias e extraordinárias, como manutenções prediais”.

MAIOR CHURRASCO DO BRASIL

Os preparativos do costelão e dos churrascos começam ainda na terça-feira (30). Todos serão revestidos com sal grosso, e armazenados em caminhões de câmara fria.

Durante a madrugada de quarta-feira (1º), a partir das 6h, o “fogo de chão” será acesso para iniciar o cozimento das costelas, que devem ficar prontas por volta das 11h15. A partir das 11h30, o drive thru será realizado.

Além disso, também haverá disponível para compra na hora, os acompanhamentos. Além do arroz e maionese, a comunidade também poderá adquirir mandioca, saladas, cucas, farofa e muito mais.

