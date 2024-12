Trabalho infantil: ‘Novas políticas públicas’ terão que ser planejadas a pedido do MP

Um novo “plano de ação” para erradicar o trabalho infantil terá que ser elaborado pelo Município de Cascavel. A decisão é resultado de uma ação do MPT-PR (Ministério Público do Trabalho do Paraná) contra a Prefeitura, que apontou que as medidas para combater o trabalho de crianças e adolescentes não são eficazes. Com a decisão, o processo volta a tramitar na 2ª Vara do Trabalho de Cascavel, o juízo de origem, para prosseguir o julgamento.

O “Diagnóstico Intersetorial Municipal”, elaborado em cooperação técnica pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) e Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal, no âmbito do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), constatou que o Município de Cascavel se encontra entre aqueles com elevada incidência de trabalho infantil, inclusive em suas piores formas.

A partir dessa constatação, “de potencial estado de desconformidade com o ordenamento jurídico”, o MPT instaurou, em 2021, um Procedimento Promocional. Durante a sua instrução foi confirmada a insuficiência das políticas públicas de enfrentamento do trabalho infantil realizadas pelo Município de Cascavel. Na época, foi proposta uma TAC (Termo de Ajuste de Conduta), sendo rejeitada pelo município, que afirmou que as obrigações propostas já se encontrariam parcialmente atendida pelas políticas públicas em vigor.

Diante disto, o MPT ajuizou ação coletiva, em setembro de 2022, pedindo que município de Cascavel cumpra 18 procedimentos, apontando uma série de ações necessárias. O processo foi distribuído para a 2ª Vara do Trabalho de Cascavel e em junho deste ano, o juiz declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. Porém, a 4ª Turma do TRT-PR reformou o entendimento do Juízo de 1º Grau.

Mais ações



O procurador do trabalho em Cascavel, Renato Dal Ross disse que foram pedidos diversos itens, sendo que o primeiro deles seria separar certo percentual do orçamento do Município para que haja implantação dessas políticas públicas direcionadas à erradicação do trabalho infantil no município para, por exemplo, realizar a capacitação dos agentes do CRAS, do CREAS, para lidar com essas questões e fazer a busca ativa no município a respeito do trabalho proibido de crianças e adolescentes.