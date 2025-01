Siro e Blazius comemoram avanços de 2024 na Acic

A forte presença da associação comercial em mais de 30 conselhos e comissões municipais e comunitários, como a Codesc, e os conselho de Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente, garante à Acic uma participação direta em debates e deliberações sobre o presente e o futuro de Cascavel. Essa proximidade, destaca o presidente, permite que a entidade contribua com decisões importantes, beneficiando não apenas o setor empresarial, mas toda a comunidade.

A ampliação da atuação do Programa Empreender, por meio dos núcleos setoriais e territoriais, foi outro marco importante. Esses grupos, que atualmente somam 35, oferecem suporte estratégico para empresas de diferentes segmentos, fomentando inovação e competitividade. Além disso, a Acic reforçou sua relação com governos e parlamentares, com uma atuação proativa na defesa dos interesses do empresariado em questões fiscais e tributárias. “Agradeço a todos pela parceria, que soma em favor de Cascavel”, acentua Siro Canabarro.

Entre os destaques do ano, o presidente Siro Canabarro, cita o crescimento da base de associados, que chegou à marca de 4,5 mil empresas . “Com trabalho, comprometimento de diretores, associados e colaboradores, a associação comercial teve um ótimo 2024. Quero agradecer a todos que estiveram ao nosso lado e contribuíram para conquistas como essa, que ajudam a impulsionar as empresas e o município”, ressalta o presidente.

Cascavel - A Associação Comercial e Industrial de Cascavel encerra o exercício de 2024 comemorando vitórias e avanços e reconhecendo que o próximo ano será de desafios, mas também de grandes oportunidades. O ano de 2024 marcou o 64º aniversário da entidade , comemorado em 4 de abril , e comprovou que, apesar de sua maturidade, a Acic atua com confiança e determinação, enfrentando os mais diferentes obstáculos com o estusiasmo de um adolescente.

Cascavel - Aproximadamente 80 indígenas que estavam acampados em um terreno de propriedade privada no Jardim Porto Alegre, em Toledo, embarcaram na sexta-feira (10) às 10h15 e seguiram rumo à cidade de Nova Laranjeiras, cidade de origem. Foram utilizados dois ônibus metropolitanos da Viação Sorriso de Toledo para as pessoas. Ainda, um caminhão baú, disponibilizado […]

Eventos promovidos ao longo de 2024 também foram determinantes para fortalecer continuamente o papel da associação. Entre eles, o Cascavel Health Summit, que destacou o potencial do município na área da saúde, enquanto os fóruns do Empreender e de ESG trouxeram temas e reflexões relevantes para os empresários. O Fórum da Mulher Empresária, por sua vez, reforçou o protagonismo feminino no mundo dos negócios. Siro lembra que a Acic é referência e recebe comitivas de várias entidades que vêm conhecer seu modelo de gestão e atuação.

O presidente lembra também que a Acic está à frente de campanhas sociais de grande impacto, como a inclusão de pessoas com autismo no comércio e a criação, em parceria com poder público, justiça e outras entidades, de oportunidades para mulheres vítimas de violência doméstica. Outro foco, trabalho conjunto com polícias, Conselho de Segurança e administração pública, é a sensibilização da população para o registro de boletins de ocorrência, tanto online quanto presencialmente. A AcicLabs, hub e aceleradora, também teve um 2024 excelente, principalmente com a conquista de prêmios e de recursos por quatro de suas startups residentes.

“Com sua tradicional postura de vanguarda, a Acic cria conexões e dá suporte para que empresários entendam e aproveitem as oportunidades de um novo tempo, tecnológico e digital, que são inúmeras. Teremos inúmeros desafios para o próximo ano, mas com a experiência acumulada ao longo das décadas, aliada à determinação de nossos diretores, filiados e colaboradores, seguiremos crescendo”, pontua Siro Canabarro.