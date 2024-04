Silos de empresas que operam no Porto Seco são interditados

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) interditaram dois acessos aos espaços confinados em silos de duas empresas que operam no Porto Seco de Cascavel. A ação aconteceu durante uma operação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (29).

De acordo com os auditores, o acesso aos locais expunha os trabalhadores a grave e risco iminente, pois não estão de acordo com a legislação. “Agora, para a liberação da entrada nos espaços confinados, as empresas deverão providenciar a regularização dos locais conforme as exigências das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego”, afirmou o auditor Celso Violin. A operação de hoje busca identificar outras possíveis irregularidades nas condições de segurança das estruturas e dos trabalhadores que atuam nos silos, consideradas áreas de auto-risco.