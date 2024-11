Série sobre os 50 anos da Itaipu é destaque na programação do espaço Cria G20, no RJ

A série documental Itaipu Binacional: 50 anos de História, produzida pela Comunicação Social para celebrar o cinquentenário da empresa, é uma das atrações do Espaço Cria G20, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro, em programação que antecede a Cúpula de Líderes do G20.

Episódios

Entretanto, as exibições começaram nesta quinta-feira (14) com dois episódios: Arca de Noé (episódio 4), às 10h20, que aborda os esforços de conservação e resgates de animais, e Um passo para o futuro (episódio 6), às 17h30, que detalha os investimentos da Itaipu em educação, incluindo a criação do Itaipu Parquetec e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).

Na sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, os episódios serão exibidos novamente, mas com horários invertidos: Um passo para o futuro às 10h20 e Arca de Noé às 14h30.

Espaço Cria

No sábado, último dia da programação do Espaço Cria, o episódio Arca de Noé será exibido às 12h30, seguido pelo episódio Uma usina de emoções (episódio 8), às 16h30.