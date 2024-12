Renato Silva apresenta nova equipe de Secretários Municipais em Cascavel

Cotidiano Paraná pode ter 95 colégios do programa Parceiro da Escola a partir de 2025

O Paraná pode ter a partir do ano que vem 95 colégios dentro do programa Parceiro da Escola. São 93 fruto do processo de consulta realizado nos últimos dias e as duas escolas onde o projeto-piloto já estava em andamento, em Curitiba e São José dos Pinhais. O número representa 53% dos colégios aptos a […]