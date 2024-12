Queda de avião em Gramado: saiba quem são as 10 vítimas

BRASIL – O empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, dono da aeronave que caiu em Gramado (RS), pilotava o avião no momento da queda, na manhã de domingo (22). Todos os 10 passageiros que estavam a bordo eram familiares do empresário – entre eles, a esposa e as três filhas. Ninguém sobreviveu.

Ao publicar uma nota de pesar, o Esporte Clube Pinheiros divulgou a identidade de todos os passageiros que morreram. As vítimas eram membros do clube. Além da esposa e dos filhos, morreram a sogra do empresário, a irmã da esposa, o cunhado, e os dois filhos do casal.

Veja quem são as vítimas:

Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi , 61 anos, dono e piloto do avião. Formou-se em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e atuava como CEO da Galeazzi Associados, empresa com mais de 25 anos de experiência em gestão de empresas. A empresa foi fundada pelo pai, Cláudio Galeazzi

, filha de Tatiana e Luiz Cláudio, estudante Lilian Natucci , 75, mãe de Tatiana e Veridiana Natucci Niro. Era do quadro societário da VMT Empreendimentos e da Christimas Place Comercial com as filhas. Também mantinha sociedade na varejista de material elétrico Homestar Comercial. Paulista, Lilian vivia em Miami, nos Estados Unidos

Bruno Cardoso Munhoz de Guimarães Araújo, 43, marido de Veridiana e pai de Giulia e Mateo. Formou-se em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Assumiu como diretor da Galeazzi & Associados em 2022, depois 12 anos como gerente de projetos da empresa

Giulia, 6, e Mateo, 8, filhos de Veridiana e Bruno

Voo particular

Inicialmente, a lista de mortos no acidente aéreo não havia sido formalizada pelas autoridades públicas, pois o voo era particular. Nesses casos, não há necessidade de detalhar a identidade dos passageiros antes da decolagem.

Já a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que só divulgará a lista oficial das vítimas do acidente assim que terminarem os trabalhos de identificação dos corpos.