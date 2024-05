Provopar faz roupas para amenizar o frio e teme pela baixa de doações

Cascavel – A semana começou bastante “gelada” e a previsão para os próximos dias pé de temperaturas ainda mais baixas. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) a previsão para esta terça e quarta-feira é de mínima de 6 graus e máxima de 12 graus, com frio persistindo pelos próximos dias. Preocupado com a primeira “onda de frio”, o Provopar de Cascavel está produzindo roupas para os moradores em situação de rua.

Segundo a coordenadora do Provopar, Neia Alberton, existe uma preocupação a mais neste ano, já que grande parte da população acabou doando as roupas, assim como cobertores e travesseiros, para população do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das maiores catástrofes climáticas da história, o que pode refletir diretamente na queda das doações para o programa que atende mais de 6 mil famílias, o que totaliza cerca de 25 mil pessoas cadastradas. Ela destaca a importância da ajuda enviada ao estado gaúcho, mas lembra da necessidade local também.

Conforme Neia Alberton, deste montante cerca de 3,2 mil famílias são cadastradas no Brechó Social. “São famílias da cidade e do interior de Cascavel que recebem roupas, calçados, cobertores e outros donativos durante o ano todo, mas a grande procura é agora no período do inverno”, detalhou. Somente no brechó social no Bairro Pacaembu, saem em torno de 1,5 mil peças por dia no período do frio, “às vezes até ultrapassa esse número”.

“Precisamos que as pessoas possam trazer ao Provopar roupas de frio, agasalhos e cobertores, porque a população de Cascavel também necessita muito, tendo em vista que nós moramos em uma região muito fria e temos um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade social e também imigrantes vindo de outros países, outras cidades e que é o Provopar quem acaba beneficiando eles com essas roupas quentes nesses dias de frio”, reforçou.

As pessoas dispostas a ajudar podem entrar em contato com o Provopar pelo telefone 3902-1422.

Poncho Solidário

Outro trabalho do Provopar é o “Projeto do Poncho Solidário” que fez a primeira entrega de peças, ontem (27), no Centro Pop, aonde foram entregues cerca de 40 ponchos. “Estamos dando continuidade para entregar também para Casa Pop, já que lá tem o maior número de pessoas acolhidas, ou seja, pessoas em situação de rua, que foram recolhidas das ruas durante esse final de semana”, explicou.

Segundo Alberton, o Provopar continuará confeccionando os ponchos e, para isso, estão recebendo doações de matéria prima, que é um tipo de cobertor sintético conhecido popularmente como “corta-febre”, um cobertor de custo-benefício mais em conta, feito de material 100% reciclável. Como este mesmo material, estão sendo produzidas roupas para os pets para serem encaminhadas ao Rio Grande do Sul. A previsão é que sejam encaminhadas cerca de 200 roupas nos próximos dias.

Foto: Provopar