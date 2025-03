Projeto Renascer Mulher auxilia população com palestras de empoderamento e venda de produtos

Cascavel - No próximo dia 19 de março, será realizada mais uma ação itinerante do Projeto Renascer Mulher em Cascavel, com exposição de produtos fabricados pelo público feminino, na feirinha do salão comunitário do bairro Maria Luiza, a partir das 15h.

Além disso, no mesmo dia será realizada uma palestra gratuita sobre empoderamento, para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. A apresentação será realizada pela fundadora do projeto, Mônica Molin, a partir das 20h.