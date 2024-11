Projeto para recompensar cidadão que denunciar crimes avança na Alep

CASCAVEL Carlos Gomes: Sesop alerta sobre a importância de utilizar faixas de segurança

As obras de revitalização da Avenida Carlos Gomes, um projeto de grande porte para aprimorar a mobilidade urbana, conectando o centro de Cascavel à região sul da cidade, estão modernizando a via pública. Com o objetivo de facilitar a trafegabilidade, reduziu-se e rebaixou o canteiro central. Com isso, criou-se espaço para uma nova via. “É […]