Programação religiosa para celebrações de Finados começa quinta-feira

As celebrações religiosas por conta do Dia de Finados já começam a movimentar os fieis nesta quinta-feira (24), em Cascavel. A Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) divulga a programação das novenas que já iniciam nesta quinta-feira (24), na tenda montada no Cemitério Central.

De quinta até o dia 1º de novembro serão realizadas as celebrações, sempre em dois horários, às 6h30 e às 19h, comandadas por paróquias da cidade, inclusive no fim de semana. Na abertura, a Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio e a Catedral Nossa Senhora Aparecida estarão à frente das celebrações, respectivamente, manhã e tarde. (Confira a programação completa abaixo).

Para o Dia de Finados, 2 de novembro, a programação religiosa contará com inúmeras missas. No Cemitério Central Dom Mauro Aparecido dos Santos, serão três missas. A primeira será às 7h, que será comandada pelo bispo emérito Dom Adelar Baruffi. Outras celebrações acontecerão às 9h, com o Dom José Mario e, por fim, às 17h presidida pelo Dom Donizetti de Souza.

Ainda no Dia de Finados, o Cemitério São Luiz receberá duas missas, às 9h e às 17h, ambas comandadas pela Paróquia São Cristóvão. No Cemitério Cristo Redentor, a missa será às 9h, e no Cemitério Jardim da Saudade, a missa será às 16h. Em ambos os espaços que ficam no Guarujá, as celebrações serão comandadas pela Paróquia São Francisco de Assis.

No feriado de Finados, em que os fieis lembram de seus entes queridos já falecidos, milhares de pessoas devem movimentar os cemitérios de Cascavel, uma vez que os cidadãos costumam tirar esse dia para prestar suas homenagens.

Ao longo do dia, comerciantes estarão com barraquinhas ao redor dos cemitérios para que os fieis possam adquirir aquela lembrança de última hora, como velas e flores, e também comércio de alimentos e bebidas.

PROGRAMAÇÃO DE NOVENAS NO CEMITÉRIO CENTRAL



Quinta-feira (24)

6h30 – Paroquia Nossa Senhora do Caravaggio.

19h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Sexta-feira (25)

6h30 – Paroquia Nossa Senhora do Caravaggio

19h – Paroquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Sábado (26)

6h30 – Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio

19h – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Domingo (27)

6h30 – Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio

19h – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro