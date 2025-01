Procon notifica nove bancos que financiaram carros com problemas

As notificações fazem parte do trabalho desenvolvido pelo órgão de defesa do consumidor que identificou reclamações de consumidores que têm adquirido veículos usados, financiados, mas com sérios problemas de qualidade , o que tem gerado prejuízos e incômodo aos compradores.

“Os veículos servem como garantia do financiamento e caso o consumidor se torne inadimplente em razão dos defeitos apresentados, acaba sendo duplamente penalizado, pois com a eventual apreensão, o valor de revenda de um veículo em mau estado acaba diminuindo consideravelmente”, afirmou a coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano.

Após a notificação, as financeiras têm 20 dias para prestar os esclarecimentos necessários, estando sujeitas às multas a partir de R$ 900 e podem chegar até R$ 12 milhões.

No início de janeiro, o Procon-PR divulgou uma cartilha com orientações para o consumidor que deseja comprar um automóvel, disponível aqui. O consumidor que se sentir lesado, deve procurar o órgão de defesa do consumidor para registrar sua reclamação, através dos canais de atendimento do Procon-PR.

Fonte: AEN