PRF flagra por dia mais de 450 motoristas em alta velocidade no Paraná em 2024

Mais de 58 mil condutores foram flagrados pela PRF circulando em excesso de velocidade nas rodovias federais do Paraná este ano. Comparativamente com o mesmo período de 2023, os números apontam um aumento de mais de 9% nos flagrantes da imprudência nas rodovias.

O comportamento é um dos principais relacionados a sinistros de trânsito, causando ou potencializando os sinistros, gerando sobrecarga no sistema público de saúde, prejuízos econômicos e, o pior, deixando mortos e feridos.

No início do maio amarelo, mês internacionalmente destinado a uma reflexão de toda a sociedade sobre a violência no trânsito, foram registrados alguns flagrantes preocupantes.

No dia 5, durante uma fiscalização na BR-163, no município de Toledo (PR), um condutor foi flagrado circulando a 190 km/h, quando o limite é de 110 km/h. Nesta velocidade, o veículo percorria a distância do comprimento de um campo de futebol a cada 2 segundos, o que demonstra a incapacidade de reação efetiva frente a qualquer adversidade que surja na via.

Fonte: PRF